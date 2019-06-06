Авторы Divinity Sun займутся разработкой Baldur’s Gate 3

Студия Larian объявила о работе на Baldur’s Gate 3. Разработчики показали стартовый видеоролик в рамках презентации Google Stadia. Главным героем тизера стал рыцарь, превратившийся в иллитида — монстра, ставшего одним из символов франшизы.

В Larian Studios заявили, что проект станет крупнейшим и самым дорогим в истории компании. Стоит отметить, что у разработчиков есть серьёзный опыт в подобных играх — за их плечами работа над франшизой Divinity.



Baldur’s Gate — это легендарная игровая серия от студии BioWare. Первая часть франшизы вышла в 1998 году. В 2016 году вышел ремейк оригинальной игры Baldur's Gate: Enhanced Edition от студии Beamdog. В её состав вошло дополнение Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear, которое расширило сюжетную линию проекта.