Google рассказала подробности о запуске игрового сервиса Stadia

Корпорация Google провела презентацию, посвящённую игровому стриминговому сервису Google Stadia. Разработчики рассказали подробности о запуске и технических характеристиках.
Запуск платформы запланирован на ноябрь 2019 года. Для начала сервис будет доступен в 14 странах — Бельгия, Финляндия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания, США, Канада, Дания, Франция, Германия и Ирландия. Россия, к сожалению, в этот список не вошла.
На старте будет доступна платная подписка — Stadia Pro. Её стоимость составит $ 10. Владельцы получат скидки на приобретение видеоигр, возможность игры в 4K, звук 5.1 и регулярные бесплатные проекты. В 2020 году Google запустит бесплатную подписку Stadia Base. Её владельцы ограничатся разрешением FullHD и стереозвуком.
В честь релиза проекта компания выпустит специальный набор продуктов, который обеспечит наиболее комфортные условия игры. В него войдёт геймпад, Google Chromecast Ultra и трёхмесячная подписка Stadia Pro. Его можно будет приобрести за $ 129.
Также был показан ряд новых трейлеров. В их числе игра GYLT (от создателей Rime), Ghost Recon: Breakpoint, кооперативного проекта Get Packed и Baldur’s Gate 3.
Для стабильной работы сервиса потребуется интернет от 10 до 35 Мбит/с. Требования будут варьироваться в зависимости от качества изображения.
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