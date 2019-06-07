Kotaku: Шутер по StarCraft отменили после двух лет разработки

Blizzard отменила шутер по StarCraft после двух лет разработки. Компания сосредоточится на создании Diablo 4 и Overwatch 2, пишет Kotaku.

Внутри студии проект называли Ares. Авторы описали его, как «Battlefield во вселенной StarCraft». Разработка началась в 2017 году на движке Overwatch.

Перед закрытием проекта уже существовал прототип, где морпехи терранов расстреливали зергов. В будущем они собирались поэкспериментировать с зергами в качестве игровой фракции. Источники Kotaku отметили, что разработка Ares шла медленно, а его отмена стала «невероятным шоком».

В ответе на публикацию Blizzard отказалась признавать закрытие шутера. В компании подчеркнули, что всегда разрабатывают сразу несколько игр. Многие из них не доживают до анонса. В Blizzard придерживаются правил и стандартов качества, чтобы не разочаровывать фанатов и не оказывать лишнего давления на студии.

Источники Kotaku утверждают, что сейчас компания трудится над Diablo 4 и Overwatch 2 (в игре сделан акцент на PvE, собеседники сравнили игру с Left 4 Dead). Команду Ares перебросили на эти проекты. Никого из сотрудников не уволили.

Это не первый случай, когда Blizzard отменяет шутер по StarCraft. В 2002 году компания анонсировала StarCraft: Ghost. Спустя четыре года проект закрыли.