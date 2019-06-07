Lil — о ситуации с VP: не держу зла или обиды на кого-либо, не хочу жить этим

Саппорт Winstrike Team Илья Lil Ильюк в интервью китайскому порталу MAX+ рассказал, почему решил извиниться за свое поведение перед игроками Virtus.pro. Он также отметил, что аудитория продолжит воспринимать его как «токсичного твердолобого эгоиста» из-за ошибок в прошлом. Перевод опубликован на командном сайте Winstrike.
О реакции на посты в «Твиттере»
«Люди не всегда корректно понимают мои высказывания, а из-за того, что в прошлом было несколько кейсов, с тех пор люди смотрят на меня и мои высказывания под негативной призмой. И сколько времени не прошло бы, что бы я не делал, большинство людей все так же будут меня воспринимать токсичным твердолобым эгоистом. Если говорить о Virtus.pro и Natus Vincere, то не могу сказать, что я до конца разобрался со своими чувствами и докопался до истины (понял истинное положение вещей), но могу точно сказать, что я не держу зла или обиды на кого-либо. Не хочу жить этим».
Об извинениях перед Virtus.pro
«В какой-то момент абсолютно все спамили в личку, что мне стоит публично извиниться перед комьюнити и ребятами из VP. Не могу сказать, что я испытывал вину за что-либо, все же мне жизнь испортили поболее, чем я кому-либо, но я не отрицаю тот факт, что я мог быть где-то не прав. От того, что я публично извинился, никому хуже не стало, так что почему бы и нет? С ребятами мы не пересекались и отношения не выясняли, но почему-то мне кажется, что они неровно ко мне дышат до сих пор».
Илья Lil Ильюк подписал контракт с Winstrike Team в мае 2019 года. Сейчас команда находится на буткемпе и готовится к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2. Чемпионат пройдет с 12 по 16 июня. На турнире разыграют призовой фонд в $ 300 тыс., 500 очков DPC и два слота на EPICENTER 2019 Major.
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