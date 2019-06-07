Летний сезон LCL Open Cup 2019 стартует 15 июня

Летний сезон LCL Open Cup 2019 начнётся 15 июня. Об этом сообщает Riot Games. В турнире смогут участвовать все желающие, в том числе и команды из Континентальной лиги. Размер призового фонда пока не раскрывается.
Летний сезон разделят на пять этапов. 15-16 июня пройдёт открытая квалификация. В ней сыграют команды, успевшие зарегистрироваться до 14 июня. Лучшие пройдут в закрытую часть, которая состоится 22 и 23 июня.
По результатам отборочных определятся участники группового этапа. Любительские и полупрофессиональные составы присоединятся к командам Континентальной лиги. Сильнейшие коллективы отправятся в плей-офф, где станут известны финалисты LCL Open Cup 2019.
Начиная с закрытой квалификации все игры LCL Open Cup 2019 будут транслироваться на Live.Портале, сообщают организаторы.
LCL Open Cup — турнир для любителей и профессиональных игроков в League of Legends.
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