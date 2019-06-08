В Dota 2 добавили первую сокровищницу The International 2019 Collector’s Cache

Компания Valve выпустила обновление для Dota 2. В нём разработчики добавили первую сокровищницу Collector’s Cache в честь турнира The International 2019. В состав сундука вошли комплекты, выбранные пользователями голосованием.

Традиционно, открытие нескольких сокровищниц принесёт бонусы владельцам боевого пропуска. При вскрытии первого сундука — 2,5 уровня, после восьми — 6,5 уровня, а после 15 — 27 уровней. Лишние предметы пользователи смогут обменять на два уровня.



Стоимость Collector’s Cache составляет 160 рублей. Её можно приобрести в течение 30 дней.