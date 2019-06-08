В FIFA 20 появится режим уличного футбола VOLTA Football

Компания Electronic Arts опубликовала трейлер новой части футбольного симулятора FIFA 20. Ключевой особенностью видеоролика стало появление режима уличного футбола VOLTA Football.

В VOLTA Football игроки смогут создать футболиста по своему усмотрению. Пользователям будет доступна полная кастомизация внешнего вида, включая пол персонажа. После этого, созданные футболисты отправятся на различные футбольные площадки на улицах крупных городов. Победы позволят забрать одного из игроков соперника, чтобы укрепить свой состав.



В игре появятся режимы 3x3, 4x4, 5x5 и мини-футбол. Все площадки будут отличаться по размерам. Также созданные команды смогут сразиться на улицах с профессиональными футболистами. Еще в VOLTA Football будет исторический режим, где игроки сыграют с легендами уличного футбола. По результатам матчей будет сформирован рейтинг пользователей.



Релиз проекта состоится 27 сентября 2019 года. В настоящее время можно оформить предзаказ стандартного издания на Xbox One ($ 59,99) и PC (3499). В PlayStatoin Store игра пока отсутствует.