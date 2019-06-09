Призовой фонд The International 9 вырос до 17 миллионов долларов

Призовой фонд The International 9 достиг отметки в $ 17 млн. Такую сумму удалось собрать спустя 32 дня с момента выпуска нового Боевого пропуска в Dota 2.

На текущий момент это рекорд по сборам среди соревнований прошлых лет. Разница в росте, по сравнению с предыдущим годом за тот же срок, составила $ 3,4 млн.

Фото: http://dota2.prizetrac.kr

8 июня в Dota 2 появилась сокровищница The International 2019 Collector’s Cache. Продажи позволили увеличить сумму призовых на $ 600 тыс. в течение нескольких часов.

В будущем компания Valve добавит Immortal Treasure II и Immortal Treasure III. О выпуске второй Collector’s Cache ничего неизвестно. Однако в 2018 году их вышло две.

Призовой фонд The International 9 пополняется на 25% за счет внутриигровых продаж специальных предметов. В 2018 году компании удалось собрать $ 25,5 млн.