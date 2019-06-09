Finargot: Arcana на Earthshaker позволяет замечать невидимых героев
Новая Arcana на Earthshaker позволяет замечать невидимых героев благодаря счетчику комбо. Он появляется на экране, когда способности попадают по двум и более персонажам, даже если они скрыты. На это обратил внимание Дмитрий finargot Плюснин.
В ролике он также рассказал об особенности Rubick в сочетании с украденным ультимейтом Phoenix, редком баге, при котором персонаж становится невидимым, и быстром способе получить достижения тренера.
Arcana на Earthshaker появилась 24 мая. Предмет можно получить при достижении 365-го уровня в Боевом пропуске. Более подробно о нем можно прочитать здесь.
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