В Сеть утекли изображения нового интерфейса Steam

В китайской версии клиента CS:GO нашли изображения нового интерфейса Steam. Файлы добавили вместе с выпуском нового обновления. Скриншоты опубликовал аккаунт SteamDB.

Авторы Twitter-аккаунта утверждают, что изображения сделали из рабочей версии программы. Это означает, что финальный вариант может отличаться.

22 марта Valve презентовала новый дизайн интерфейса на выставке GDC. Компания обещала полностью переделать и обновить функционал и ряд разделов. Точная дата релиза неизвестна. Бета-тестирование должно начаться летом 2019 года.