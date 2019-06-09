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В Сеть утекли изображения нового интерфейса Steam

В Сеть утекли изображения нового интерфейса Steam
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

В китайской версии клиента CS:GO нашли изображения нового интерфейса Steam. Файлы добавили вместе с выпуском нового обновления. Скриншоты опубликовал аккаунт SteamDB.

Авторы Twitter-аккаунта утверждают, что изображения сделали из рабочей версии программы. Это означает, что финальный вариант может отличаться.

22 марта Valve презентовала новый дизайн интерфейса на выставке GDC. Компания обещала полностью переделать и обновить функционал и ряд разделов. Точная дата релиза неизвестна. Бета-тестирование должно начаться летом 2019 года.

Valve представила новый интерфейс библиотеки Steam на GDC 2019
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