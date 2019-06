В Dota 2 вышел патч 7.22с

Разработчики Dota 2 выпустили патч 7.22с. Он ослабил популярных перcонажей, а также исправил ошибки таланта Undying.

Ring Of Basilius

Бонусный урон увеличен с +7 до +8.



Axe

Базовая скорость передвижения увеличена на 10.



Batrider

Время восстановления Flaming Lasso увеличено с 100/80/60 до 100/90/80.



Bloodseeker

Базовая броня увеличена на 1.



Bristleback

Базовый урон увеличен на 3.



Chaos Knight

Стоимость Chaos Bolt уменьшена с 140 дo 110/120/130/140.



Chen

Аура Divine Favor больше не дает +4/8/12/16 урона;

Divine Favor теперь имеет способность Recall вместо Holy Persuasion, которая восстанавливается 60 секунд;

Восстановление здоровья от Divine Favor увеличено с 1/2/3/4 до 2/3/4/5;

Holy Persuasion теперь дает +8/16/24/32 бонусного урона призванным крипам;

Стоимость Penitence увеличена с 70 до 70/80/90/100;

Талант 10 уровня ослаблен с +35% прироста опыта до +30%;

Талант 15 уровня изменен с +10 урона от Divine Favor Damage на +20 урона от Holy Persuasion;

Талант 15 уровня изменен с +7 брони до -30 секунд восстановления Divine Favor.



Clinkz

Талант 10 уровня изменен с +5 брони на +8 ловкости;

Талант 10 уровня изменен с +12% сопротивления к магии на +10 силы;

Талант 15 уровня изменен с +15 силы на -30 секунд восстановления Burning Army;

Талант 25 уровня усилен с +3 секунды на продолжительность действия Strafe Duration до +4 секунд.



Clockwerk

Время восстановления Battery Assault уменьшено с 32/28/24/20 до 24/22/20/18;



Dark Seer

Surge ослаблен с 30/45/60/75% до 25/40/55/70%;

Талант 20 уровня ослаблен с +100 урона Ion Shell до +80.



Dark Willow

Базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;

Время набора максимального урона в Shadow Realm уменьшено с 4 до 3,5 секунд.



Dazzle

Сокращение времени восстановления способностей от Bad Juju увеличено с 20/35/50% до 26/38/50%;

Талант 10 уровня изменен с +200 здоровья на +30% к приросту опыта;



Dragon Knight

Базовый интеллект увеличен на 3;

Талант 10 уровня усилен с -25% сокращения урона от Breathe Fire до -30%;

Талант 15 уровня усилен с +350 здоровья до +400.



Elder Titan

Бонусный урон атаки от прикосновения к герою Astral Spirit увеличен с 15/30/60/80 до 20/40/60/80.



Enchantress

Дальность каста Impetus увеличена с 550 до 575 (совпадает с дальностью атаки героя);

Скорость восстановления Enchant уменьшена с 22/18/14/10 до 20/16/12/8.



Enigma

Прирост интеллекта ослаблен с 3,9 до 3,6.



Faceless Void

Радиус Chronosphere увеличен с 425 до 450;

Шанс Time Lock увеличен с 10/14/18/22% до 12/16/20/24%;



Huskar

Замедление от Life Break увеличено с 40/50/60% до 60%.



Invoker

Базовая броня увеличена на 1.



Io

Дальность атаки уменьшена с 575 до 500;

Базовая броня увеличена на 1;

Прирост силы увеличен с 2,5 до 3;

Реген от Tether уменьшен с 105/120/135/150% до 90/110/130/150%;

Отмена Tether теперь имеет восстановление в 0,25 секунды, чтобы избежать случайных использований;

Spirits больше не замедляют;

Талант 10 уровня изменен с +20% прироста опыта на замедление от Spirits.



Keeper Of The Light

Радиус Will-O-Wisp увеличен с 675 до 700.



Lich

Базовый интеллект увеличен на 2;

Время восстановления Sinister Gaze уменьшено с 30 до 30/28/26/24;

Урон от Chain Frost увеличен с 250/375/500 до 250/400/550;

Талант 25 уровня увеличен с 50% замедления до 60%.



Luna

Базовое восстановление здоровья увеличено с 0 до 0,5.



Medusa

Прирост силы увеличен с 1,3 до 1,5.



Mirana

Базовое восстановление маны увеличено с 0 до 0,4;

Время каста Starstorm уменьшено с 0,5 до 0,4.



Morphling

Время восстановления Waveform увеличено с 17/15/13/11 до 20/17/14/11;

Стоимость Waveform увеличена с 140/155/160/165 до 150/155/160/165.



Necrophos

Восстановление здоровья от стака Heartstopper увеличено с 2/3,5/5/6,5 до 3,5/4,5/5,5/6,5;

Восстановление маны от стака Heartstopper увеличено с 3/4/5/6 до 3,5/4,5/5,5/6,5.



Nyx Assassin

Базовое восстановление здоровья ослаблено с 3,25 до 2,5;

Продолжительность действия Spiked Carapaceуменьшена с 2,25 до 2.



Phantom Lancer

Урон иллюзий от Juxtapose увеличен с 16% до 18%;

Талант 10 уровня усилен с +15% уклонения от +20%.



Phoenix

Время восстановления Icarus Dive уменьшен с 36 до 36/34/32/30.



Puck

Базовое восстановление здоровья увеличено с 0 до 0,5;

Талант 24 уровня на Dreamcoil больше не требует, чтобы соперники находились в радиусе атаки Puck, пока Puck находится в 200 единицах от края круга;

Интервал атак от таланта 25 уровня на Dreamcoil увеличен с 0,6 секунд до каждые 0,7 секунд;

Талант 10 уровня усилен с +5 ко всем атрибутам до +6;

Талант 10 уровня усилен с +125 дальности использования способностей до +150.



Sand King

Прирост силы ослаблен с 3.2 до 3;

Стоимость Sandstorm увеличена с 60 до 75.



Shadow Shaman

Базовая скорость атаки уменьшена с 100 до 90.



Skywrath Mage

Урон от Concussive Shot увеличен с 70/140/210/280 до 100/160/220/280;

Талант 10 уровня изменен с +8 интеллекта на +30% прироста опыта.



Slardar

Базовое восстановление здоровья увеличено на 0,5.



Sven

Продолжительность оглушения от Storm Hammer уменьшена с 1.7/1.8/1.9/2 до 1.4/1.6/1.8/2;

Стоимость Warcry увеличена с 40 до 60.



Terrorblade

Прирост силы увеличен с 1,5 до 1,7.



Timbersaw

Базовая сила увеличена на 2;

Базовое восстановление маны увеличено с 0 до 0,25.



Tinker

Стоимость March of the Machines уменьшена с 145/150/165/190 до 130/150/170/190;

Талант 15 уровня изменен с +30 к скорости передвижения на +150 золота в минуту;

Талант 15 уровня усилен с +10% к краже здоровья от способностей до +15%;

Талант 20 уровня усилен с +8 March of the Machines до +10.



Treant Protector

Базовая броня увеличена на 1;

Продолжительностью действия Overgrowth увеличена с 3,25/4/4,75 до 3,5/4,25/5.



Troll Warlord

Урон от Whirling Axes ближнего боя уменьшен с 75/125/175/225 до 50/100/150/200.



Tusk

Скорость передвижения увеличена на 5.



Underlord

Базовая броня увеличена на 1.



Undying

Исправлена ошибка, при которой талант на +5 атак к убийству Tombstone не давал нужного количества здоровья;

Исправлена ошибка, при которой Soul Rip не восстанавливал нужное количество здоровья Tombstone;

Максимальное количество засчитываемых юнитов при использовании Soul Rip уменьшено с 10/12/14/16 до 8/10/12/14;

Урон/восстановление здоровья от Soul Rip увеличено с 18/22/26/30 до 22/26/30/34.



Vengeful Spirit

Время восстановления Magic Missile уменьшено с 10 до 9.



Warlock

Урон от Fatal Bonds уменьшен с 13/17/21/25% до 12/16/20/24%;

Талант 10 уровня ослаблен с +5% урона от Fatal Bonds до +4%.



Weaver

Бонусный урон от Geminate Attack увеличен с 10/20/30/40 до 10/25/40/55.