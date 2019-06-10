В Dota 2 вышел патч 7.22с

Разработчики Dota 2 выпустили патч 7.22с. Он ослабил популярных перcонажей, а также исправил ошибки таланта Undying.
Ring Of Basilius
Бонусный урон увеличен с +7 до +8.
Axe
Базовая скорость передвижения увеличена на 10.
Batrider
Время восстановления Flaming Lasso увеличено с 100/80/60 до 100/90/80.
Bloodseeker
Базовая броня увеличена на 1.
Bristleback
Базовый урон увеличен на 3.
Chaos Knight
Стоимость Chaos Bolt уменьшена с 140 дo 110/120/130/140.
Chen
Аура Divine Favor больше не дает +4/8/12/16 урона;
Divine Favor теперь имеет способность Recall вместо Holy Persuasion, которая восстанавливается 60 секунд;
Восстановление здоровья от Divine Favor увеличено с 1/2/3/4 до 2/3/4/5;
Holy Persuasion теперь дает +8/16/24/32 бонусного урона призванным крипам;
Стоимость Penitence увеличена с 70 до 70/80/90/100;
Талант 10 уровня ослаблен с +35% прироста опыта до +30%;
Талант 15 уровня изменен с +10 урона от Divine Favor Damage на +20 урона от Holy Persuasion;
Талант 15 уровня изменен с +7 брони до -30 секунд восстановления Divine Favor.
Clinkz
Талант 10 уровня изменен с +5 брони на +8 ловкости;
Талант 10 уровня изменен с +12% сопротивления к магии на +10 силы;
Талант 15 уровня изменен с +15 силы на -30 секунд восстановления Burning Army;
Талант 25 уровня усилен с +3 секунды на продолжительность действия Strafe Duration до +4 секунд.
Clockwerk
Время восстановления Battery Assault уменьшено с 32/28/24/20 до 24/22/20/18;
Dark Seer
Surge ослаблен с 30/45/60/75% до 25/40/55/70%;
Талант 20 уровня ослаблен с +100 урона Ion Shell до +80.
Dark Willow
Базовая скорость атаки увеличена с 100 до 115;
Время набора максимального урона в Shadow Realm уменьшено с 4 до 3,5 секунд.
Dazzle
Сокращение времени восстановления способностей от Bad Juju увеличено с 20/35/50% до 26/38/50%;
Талант 10 уровня изменен с +200 здоровья на +30% к приросту опыта;
Dragon Knight
Базовый интеллект увеличен на 3;
Талант 10 уровня усилен с -25% сокращения урона от Breathe Fire до -30%;
Талант 15 уровня усилен с +350 здоровья до +400.
Elder Titan
Бонусный урон атаки от прикосновения к герою Astral Spirit увеличен с 15/30/60/80 до 20/40/60/80.
Enchantress
Дальность каста Impetus увеличена с 550 до 575 (совпадает с дальностью атаки героя);
Скорость восстановления Enchant уменьшена с 22/18/14/10 до 20/16/12/8.
Enigma
Прирост интеллекта ослаблен с 3,9 до 3,6.
Faceless Void
Радиус Chronosphere увеличен с 425 до 450;
Шанс Time Lock увеличен с 10/14/18/22% до 12/16/20/24%;
Huskar
Замедление от Life Break увеличено с 40/50/60% до 60%.
Invoker
Базовая броня увеличена на 1.
Io
Дальность атаки уменьшена с 575 до 500;
Базовая броня увеличена на 1;
Прирост силы увеличен с 2,5 до 3;
Реген от Tether уменьшен с 105/120/135/150% до 90/110/130/150%;
Отмена Tether теперь имеет восстановление в 0,25 секунды, чтобы избежать случайных использований;
Spirits больше не замедляют;
Талант 10 уровня изменен с +20% прироста опыта на замедление от Spirits.
Keeper Of The Light
Радиус Will-O-Wisp увеличен с 675 до 700.
Lich
Базовый интеллект увеличен на 2;
Время восстановления Sinister Gaze уменьшено с 30 до 30/28/26/24;
Урон от Chain Frost увеличен с 250/375/500 до 250/400/550;
Талант 25 уровня увеличен с 50% замедления до 60%.
Luna
Базовое восстановление здоровья увеличено с 0 до 0,5.
Medusa
Прирост силы увеличен с 1,3 до 1,5.
Mirana
Базовое восстановление маны увеличено с 0 до 0,4;
Время каста Starstorm уменьшено с 0,5 до 0,4.
Morphling
Время восстановления Waveform увеличено с 17/15/13/11 до 20/17/14/11;
Стоимость Waveform увеличена с 140/155/160/165 до 150/155/160/165.
Necrophos
Восстановление здоровья от стака Heartstopper увеличено с 2/3,5/5/6,5 до 3,5/4,5/5,5/6,5;
Восстановление маны от стака Heartstopper увеличено с 3/4/5/6 до 3,5/4,5/5,5/6,5.
Nyx Assassin
Базовое восстановление здоровья ослаблено с 3,25 до 2,5;
Продолжительность действия Spiked Carapaceуменьшена с 2,25 до 2.
Phantom Lancer
Урон иллюзий от Juxtapose увеличен с 16% до 18%;
Талант 10 уровня усилен с +15% уклонения от +20%.
Phoenix
Время восстановления Icarus Dive уменьшен с 36 до 36/34/32/30.
Puck
Базовое восстановление здоровья увеличено с 0 до 0,5;
Талант 24 уровня на Dreamcoil больше не требует, чтобы соперники находились в радиусе атаки Puck, пока Puck находится в 200 единицах от края круга;
Интервал атак от таланта 25 уровня на Dreamcoil увеличен с 0,6 секунд до каждые 0,7 секунд;
Талант 10 уровня усилен с +5 ко всем атрибутам до +6;
Талант 10 уровня усилен с +125 дальности использования способностей до +150.
Sand King
Прирост силы ослаблен с 3.2 до 3;
Стоимость Sandstorm увеличена с 60 до 75.
Shadow Shaman
Базовая скорость атаки уменьшена с 100 до 90.
Skywrath Mage
Урон от Concussive Shot увеличен с 70/140/210/280 до 100/160/220/280;
Талант 10 уровня изменен с +8 интеллекта на +30% прироста опыта.
Slardar
Базовое восстановление здоровья увеличено на 0,5.
Sven
Продолжительность оглушения от Storm Hammer уменьшена с 1.7/1.8/1.9/2 до 1.4/1.6/1.8/2;
Стоимость Warcry увеличена с 40 до 60.
Terrorblade
Прирост силы увеличен с 1,5 до 1,7.
Timbersaw
Базовая сила увеличена на 2;
Базовое восстановление маны увеличено с 0 до 0,25.
Tinker
Стоимость March of the Machines уменьшена с 145/150/165/190 до 130/150/170/190;
Талант 15 уровня изменен с +30 к скорости передвижения на +150 золота в минуту;
Талант 15 уровня усилен с +10% к краже здоровья от способностей до +15%;
Талант 20 уровня усилен с +8 March of the Machines до +10.
Treant Protector
Базовая броня увеличена на 1;
Продолжительностью действия Overgrowth увеличена с 3,25/4/4,75 до 3,5/4,25/5.
Troll Warlord
Урон от Whirling Axes ближнего боя уменьшен с 75/125/175/225 до 50/100/150/200.
Tusk
Скорость передвижения увеличена на 5.
Underlord
Базовая броня увеличена на 1.
Undying
Исправлена ошибка, при которой талант на +5 атак к убийству Tombstone не давал нужного количества здоровья;
Исправлена ошибка, при которой Soul Rip не восстанавливал нужное количество здоровья Tombstone;
Максимальное количество засчитываемых юнитов при использовании Soul Rip уменьшено с 10/12/14/16 до 8/10/12/14;
Урон/восстановление здоровья от Soul Rip увеличено с 18/22/26/30 до 22/26/30/34.
Vengeful Spirit
Время восстановления Magic Missile уменьшено с 10 до 9.
Warlock
Урон от Fatal Bonds уменьшен с 13/17/21/25% до 12/16/20/24%;
Талант 10 уровня ослаблен с +5% урона от Fatal Bonds до +4%.
Weaver
Бонусный урон от Geminate Attack увеличен с 10/20/30/40 до 10/25/40/55.
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