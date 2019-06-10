JotM — о патче 7.22с: убили мидового виспа, в умелых руках он был сломанным

Аналитик Егор JotM Сурков оценил изменения обновления 7.22с для Dota 2. По его словам, больше всех от разработчиков досталось Io, который пользовался популярностью в рейтинговых матчах. Он также ожидает увидеть Clinkz в про-сцене после изменения талантов.
«Нормально так убили мидового виспа. На просцене его никто не брал, но в пабе в умелых руках он был сломанным. -75 ренжа атаки и -45 потенциального урона с таланта на 10-м. Четверке на просцене в целом пофиг.
Изменения тинкера вообще ни о чём. Он всё такой же крайне ситуативный + требует задротства, как и последние пару лет на про сцене. Против Тб или Цк может быть полезен на 22 пик, если нет эмбера и врагу ловить трудно — всё, как и до этого.
А вот изменения клинкза — это уже может стать чересчур. У него был отвратительный талант на 10-м лвле, но он и так в пабе мог найти себе место. Теперь у него и на 10, и на 15 очень сильные таланты — жду на просцене. Пора, наконец, венге сделать адекватный талант на 10», — заключил Сурков на своей странице в Twitter.
Обновление 7.22c вышел 10 июня. Патч ослабил Chen и Io, а также усилил Clinkz и Tinker. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
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