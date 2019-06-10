Auto Chess появится в Epic Games Store

Игра Drodo Studio выйдет в цифровом магазине Epic Games Store. Анонс состоялся во время конференции PC Gaming Show на E3 2019.

Дата выхода Auto Chess неизвестна. Не уточняется также, будет ли игра временным эксклюзивом или нет.

Кастомную карту Auto Chess разработали для Dota 2 в декабре 2018 года. Созданием занималась Drodo Studio. Во втором квартале 2019 компания выпустила самостоятельную игру. Ранее разработчики отвергли предложение Valve о создании совместного проекта.

10 июня Riot Games анонсировала выпуск собственного режима для League of Legends. Он является аналогом Auto Chess. Компания Valve занимается также созданием самостоятельной версии игры.