Призовой фонд турниров Master Tour увеличился до $ 500 тыс.

Компания Blizzard разыграет на каждом турнире серии Master Tour по $ 500 тыс. Об этом разработчики сообщили в «Твиттере». Каждый участник соревнований получит не менее $ 500.

Призовой фонд увеличился благодаря продажам комплектов Master Bundle. Это позволило удвоить сумму призовых. Первым турниром серии станет Master Tour 2019 Las Vegas. Он пройдёт с 14 по 16 июня в Лас-Вегасе (США).



Продажи паков Master Bundle начались 4 июня. В его состав входят 10 комплектов «Возмездия теней», 10 комплектов «Растахановых игрищ», рубашка для карт и новый герой «Властелин грома».