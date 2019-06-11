Призовой фонд турниров Master Tour увеличился до $ 500 тыс.
Компания Blizzard разыграет на каждом турнире серии Master Tour по $ 500 тыс. Об этом разработчики сообщили в «Твиттере». Каждый участник соревнований получит не менее $ 500.
Призовой фонд увеличился благодаря продажам комплектов Master Bundle. Это позволило удвоить сумму призовых. Первым турниром серии станет Master Tour 2019 Las Vegas. Он пройдёт с 14 по 16 июня в Лас-Вегасе (США).
Продажи паков Master Bundle начались 4 июня. В его состав входят 10 комплектов «Возмездия теней», 10 комплектов «Растахановых игрищ», рубашка для карт и новый герой «Властелин грома».
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