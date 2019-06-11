CD Project RED забанила профессионального игрока в «Гвинт: Ведьмак» на 3 месяца

Студия CD Project RED опубликовала итоги расследования в отношении профессионального игрока в карточной дисциплине «Гвинт: Ведьмак» Александра proNEO3001 Шпака. Разработчики заявили, что обнаружили подтверждение нарушений игровых правил со стороны киберспортсмена.



Ключевым нарушением стал абуз одной из внутриигровых ошибок с целью получения преимущества в игре. Компания запретила киберспортсмену участвовать в профессиональных чемпионатах по игре сроком на 12 месяцев, а также на три месяца забанила его аккаунт.



CD Project RED отметила, что в будущем продолжит наказывать нечестных игроков. Также студия пообещала внести корректировки для справедливых результатов на соревнованиях Gwent Masters.