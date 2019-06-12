Kodos: дота мешает личной жизни, у тебя может быть один-два выходных в месяц

Мидер Team Empire Константин Kodos Когай объяснил, чем приходится жертвовать игрокам ради профессиональной карьеры.

«„Дота“ сильно мешает личной жизни. У тебя может быть один-два выходных в месяц, а все остальное время ты будешь играть. Ты к этому идешь и понимаешь, что нужно прилагать еще больше усилий. Но мне нравится играть», — отметил киберспортсмен в интервью Cybersport.ru.

Константин Kodos Когай начал выступать за молодежный состав Team Empire Hope в октябре 2018 года. Спустя четыре месяца он перешел в основную команду.

Главным достижением Team Empire по ходу сезона стал выход на MDL Disneyland Paris Major, где состав занял 13-16 место.