Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Мария Гунина: хочется верить, что мы в лучших традициях аниме выйдем на мэйджор

Мария Гунина: хочется верить, что мы в лучших традициях аниме выйдем на мэйджор
Киберспорт / Dota 2 0

Менеджер Winstrike Team Мария Гунина рассказала Cyber.Sports.ru, почему для команды мета турнира важнее меты патча. Она также оценила шансы состава на выход на EPICENTER Major.

О патче

«Мне кажется, уже продолжительное время в соревновательной доте большую ценность имеет мета турнира, нежели мета патча. Патч, конечно, изучили, но разбираться придётся уже на поле боя (или всем остальным придётся разбираться с тем, что мы придумали)».

О шансах пройти на мэйджор

«Хочется верить, что мы сейчас в лучших традициях аниме выйдем на EPICENTER, а там лёгкие топ-4 и путёвка на TI. А чем всё обернётся на самом деле – скоро узнаем. Мы готовы к любому сценарию».

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor стартует сегодня, 12 июня. Свой первый матч Winstrike Team проведёт против Alliance. Игра начнётся в 15:00 по московскому времени.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент