Мария Гунина: хочется верить, что мы в лучших традициях аниме выйдем на мэйджор

Менеджер Winstrike Team Мария Гунина рассказала Cyber.Sports.ru, почему для команды мета турнира важнее меты патча. Она также оценила шансы состава на выход на EPICENTER Major.
О патче
«Мне кажется, уже продолжительное время в соревновательной доте большую ценность имеет мета турнира, нежели мета патча. Патч, конечно, изучили, но разбираться придётся уже на поле боя (или всем остальным придётся разбираться с тем, что мы придумали)».
О шансах пройти на мэйджор
«Хочется верить, что мы сейчас в лучших традициях аниме выйдем на EPICENTER, а там лёгкие топ-4 и путёвка на TI. А чем всё обернётся на самом деле – скоро узнаем. Мы готовы к любому сценарию».
StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor стартует сегодня, 12 июня. Свой первый матч Winstrike Team проведёт против Alliance. Игра начнётся в 15:00 по московскому времени.
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