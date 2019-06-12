Футболиста сборной Алжира выгнали из команды. Он показал задницу на стриме

Алжирский футболист Харис Белкебла покинул местоположение сборной. Такое решение принял тренер команды Джамель Бельмади за 10 дней до начала Кубка африканских наций. На его место он пригласил Мохамеда Бенхемассу из «УСМ Алжир».

Причиной тому стало неподобающее поведение 25-летнего игрока на стриме у запасного вратаря. Белкебла не знал, что находится в прямом эфире. Он снял штаны и показал задницу, пока Александр Укиджа играл в Fortnite. После он продолжил насмехаться над партнёром по команде. Зрители платформы Twitch.tv записали этот момент.

Харис Белкебла представляет французский клуб «Брест». Он выступает за команду с 2018 года. В состав сборной его заявляли лишь однажды — во время Олимпийских игр в Бразилии в 2016 году. Тогда команда не вышла из группы. На её счету было два поражения и одна ничья.