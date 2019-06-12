MATUMBAMAN покинул основной состав Team Liquid. Игрока выставили на трансфер

Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен покинул основной состав Team Liquid. Такое решение приняло руководство клуба совместно с киберспортсменом, говорится в анонсе.
Организация выставила финского игрока на трансфер и пообещала подобрать идеальный вариант для продолжения карьеры.
Нового участника Team Liquid назовёт ближе к EPICENTER Major. Все остальные члены состава вместе с тренером сохранили свои места.
Из-за перестановок в команде в ходе сезона клуб оштрафуют на 20% от всех заработанных очков DPC. Однако Team Liquid не потеряет слот на The International 9.
EPICENTER Major стартует 22 июня. В чемпионате примут участие 16 команд. На текущий момент известны имена только 14 из них. Последние две определятся по результатам StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.
Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен стал игроком Team Liquid в октябре 2015. Вместе с ним команда взяла The International 8.
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