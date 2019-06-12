Анонсирована eFootball PES 2020. Месси и Роналдиньо появятся на обложках игры

Konami анонсировала новую часть футбольного симулятора. Игра выйдет под названием eFootball PES 2020. Релиз состоится 10 сентября 2019 года на PC, PS4 и Xbox One.
При разработке PES 2020 авторы обращались за консультациями к Андресу Иньесте из ФК «Виссел Кобе». С его помощью создатели переделали физику мяча, улучшили технику первого касания и навыки дриблинга, добавили новые движения защитникам.
Они также полностью переделали «Лигу мастеров». В режим добавят интерактивную систему диалогов и обновленный дизайн меню. Рынок трансферов тоже претерпит изменения. Он станет «более реалистичным с улучшенной интеграцией данных».
Новым соревновательным режимом PES 2020 станет «Игровой день». Пользователям предложат в онлайне объединиться с новичками и ветеранами «в борьбе за превосходство».
Базовая версия с изображением Лионеля Месси из ФК «Барселона» на PC обойдется в 1999 рублей, на PS4 — 3499 рублей, на Xbox One — $ 59,99. Издание «Легенда» с Роналдиньо будет стоить 2999 рублей, 4599 рублей и $ 79,99 соответственно.
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