Анонсирована eFootball PES 2020. Месси и Роналдиньо появятся на обложках игры

Konami анонсировала новую часть футбольного симулятора. Игра выйдет под названием eFootball PES 2020. Релиз состоится 10 сентября 2019 года на PC, PS4 и Xbox One.

При разработке PES 2020 авторы обращались за консультациями к Андресу Иньесте из ФК «Виссел Кобе». С его помощью создатели переделали физику мяча, улучшили технику первого касания и навыки дриблинга, добавили новые движения защитникам.

Они также полностью переделали «Лигу мастеров». В режим добавят интерактивную систему диалогов и обновленный дизайн меню. Рынок трансферов тоже претерпит изменения. Он станет «более реалистичным с улучшенной интеграцией данных».

Новым соревновательным режимом PES 2020 станет «Игровой день». Пользователям предложат в онлайне объединиться с новичками и ветеранами «в борьбе за превосходство».

Базовая версия с изображением Лионеля Месси из ФК «Барселона» на PC обойдется в 1999 рублей, на PS4 — 3499 рублей, на Xbox One — $ 59,99. Издание «Легенда» с Роналдиньо будет стоить 2999 рублей, 4599 рублей и $ 79,99 соответственно.