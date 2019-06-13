В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей

Авторы Telegram-канала «Штаны на киберлямках» опубликовали расследование проведения чемпионата Moscow Cyber CUP по FIFA 19. Они указали на непрофессионализм организаторов и различные нестыковки.



Изначально чемпионат Moscow Cyber CUP был запланирован как однодневный международный турнир. Организаторами выступили Департамент спорта г. Москвы, Российский футбольный союз и Департамент информационных технологий г. Москвы. На нём должны были сыграть 32 игрока, включая ряд зарубежных киберспортсменов.



За несколько дней до старта чемпионата организаторы сообщили зарубежным игрокам, что они не смогут сыграть на нём. Причины не называются, но киберспортсменам разрешили приехать на соревнования в качестве гостей. Эту информацию подтвердили два белорусских игрока Денис Mel Крумкачев и Илья Шиманский. По данным канала «Штаны на киберлямках» в дальнейшем инвайты на соревнования получили Антон klenoff Кленов и участники, которых он рекомендовал. Тем не менее, на официальном сайте мероприятия в списке приглашённых игроков по прежнему присутствует зарубежные киберспортсмены.



Кроме этого, на проведения однодневного турнира было выделено около 33 млн рублей. При этом заявленный стартовый призовой фонд составил 1 млн. Позже он сократился до 160 тыс. рублей из-за правил EA, которые запрещают проведение сторонних соревнований с призовыми более $ 2,5 тыс.



Moscow Cyber CUP пройдёт 15 июня на «ЦСКА Арене». На чемпионате сыграют Антон Klenoff Кленов, Андрей Timon Гурьев, Роберт Ufenok77 Фахретдинов и другие российские киберспортсмены.