Valve выпустила свою Dota Auto Chess под названием Dota Underlords

Компания Valve раскрыла подробности разработки собственной игры по мотивам карты Dota Auto Chess. Проект выйдет под названием Dota Underlords. На момент написания в неё могут сыграть только владельцы боевого пропуска The International 2019. В таком формате тестирование продлится около недели, после чего в неё сможет сыграть любой желающий.
Dota Underlords будет бесплатно доступна в Steam (Mac, Linux и Windows), а также на мобильных устройствах iOS и Android. Игра будет поддерживать кросс-плей среди всех платформ. Игровой прогресс также будет единым на всех устройствах.
Оригинальная Dota Auto Chess вышла в качестве карты для Dota 2 в декабре 2018 года. Мод обрёл невероятную популярность среди пользователей. В мае 2019 года количество загрузок превысило 8 млн раз. Valve также запустила продажу платного контента для поддержки создателя в лице Drodo Studio. За скромную плату пользователи получат доступ к косметическим предметам, которые никак не влияют на игровой баланс.
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