Гунина: люди переоценивают влияние морали на результат, игроки не хрупкие цветки

Менеджер Winstrike Team Мария Гунина прокомментировала Cyber.Sports.ru проигрыш команды в матче с Team Anvorgesa. Она также отметила важность турнирного опыта перед квалификациями на The International 9. По её словам, поражения в двух сериях не должны сказаться на моральном состоянии игроков.
О поражении от перуанцев
«Слишком много факторов сыграли свою роль, и игровых, и неигровых. Трудно сказать, какой из них был решающим. Сами себя не узнавали и не могли справиться с привычными задачами, которые неоднократно решали на тренировках».
О морали в команде
«Съездить на LAN всегда лучше, чем не съездить. По крайней мере в случае с DPC-турнирами. Мне кажется, что в этом контексте люди слишком переоценивают влияние морали на результат. Это не хрупкие нежные цветки, это взрослые мужчины, спортсмены. Поражения – часть их профессиональной деятельности, они умеют с ними справляться».
Winstrike Team заняла 7-8-е место на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Команда заработала $ 7,5 тыс. и 20 очков DPC. На турнире состав уступил со счётом 1:2 сначала Alliance, а затем Team Anvorgesa.
- 14 июня 2019
-
12:35
-
00:25
- 13 июня 2019
-
22:37
-
20:43
-
17:06
-
16:05
-
15:28
-
15:18
-
13:35
-
12:24
-
11:29
- 12 июня 2019
-
23:44
-
21:59
-
19:04
-
18:05
-
15:19
-
14:34
-
12:57
-
12:32
-
12:14
-
00:44
-
00:21
- 11 июня 2019
-
17:51
-
17:19
-
16:17
-
14:38
-
12:40
-
11:03
-
10:25
-
09:52
- 10 июня 2019
-
21:44
-
19:03
-
16:01
-
15:28
-
06:04