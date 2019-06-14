Гунина: люди переоценивают влияние морали на результат, игроки не хрупкие цветки

Менеджер Winstrike Team Мария Гунина прокомментировала Cyber.Sports.ru проигрыш команды в матче с Team Anvorgesa. Она также отметила важность турнирного опыта перед квалификациями на The International 9. По её словам, поражения в двух сериях не должны сказаться на моральном состоянии игроков.

О поражении от перуанцев

«Слишком много факторов сыграли свою роль, и игровых, и неигровых. Трудно сказать, какой из них был решающим. Сами себя не узнавали и не могли справиться с привычными задачами, которые неоднократно решали на тренировках».

О морали в команде

«Съездить на LAN всегда лучше, чем не съездить. По крайней мере в случае с DPC-турнирами. Мне кажется, что в этом контексте люди слишком переоценивают влияние морали на результат. Это не хрупкие нежные цветки, это взрослые мужчины, спортсмены. Поражения – часть их профессиональной деятельности, они умеют с ними справляться».

Winstrike Team заняла 7-8-е место на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Команда заработала $ 7,5 тыс. и 20 очков DPC. На турнире состав уступил со счётом 1:2 сначала Alliance, а затем Team Anvorgesa.