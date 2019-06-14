Владелец киберспортивного клуба J.Storm стал чемпионом НБА в составе «Торонто»

Владелец киберспортивного клуба J.Storm Джереми Лин стал чемпионом НБА. В решающем матче «Торонто Рэпторс» обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» (114:110). Общий счет серии составил 4:2.

Лин отыграл в плей-офф 27 минут. В финальной серии он провел на площадке 52 секунды и не отличился результативными действиями.

Джереми Лин — большой поклонник Dota 2. В сентябре 2016 года он основал команду Team VGJ. Его партнером стала китайская киберспортивная организация Vici Gaming. Позднее Лин открыл второй состав в США. Он назывался VGJ.Storm. Сотрудничество клуба и баскетболиста завершилось в 2018 году. Из двух команд осталась только J.Storm, которая сменила название.

В сезоне 2018/2019 J.Storm заняла 13 место в рейтинговой таблице DPC. Команда набрала 576 очков и будет проходить региональные отборочные на The International 9.