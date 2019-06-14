Владелец киберспортивного клуба J.Storm стал чемпионом НБА в составе «Торонто»

Владелец киберспортивного клуба J.Storm Джереми Лин стал чемпионом НБА. В решающем матче «Торонто Рэпторс» обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» (114:110). Общий счет серии составил 4:2.
Лин отыграл в плей-офф 27 минут. В финальной серии он провел на площадке 52 секунды и не отличился результативными действиями.
Джереми Лин — большой поклонник Dota 2. В сентябре 2016 года он основал команду Team VGJ. Его партнером стала китайская киберспортивная организация Vici Gaming. Позднее Лин открыл второй состав в США. Он назывался VGJ.Storm. Сотрудничество клуба и баскетболиста завершилось в 2018 году. Из двух команд осталась только J.Storm, которая сменила название.
В сезоне 2018/2019 J.Storm заняла 13 место в рейтинговой таблице DPC. Команда набрала 576 очков и будет проходить региональные отборочные на The International 9.
- 14 июня 2019
-
14:28
-
14:08
-
12:35
-
00:25
- 13 июня 2019
-
22:37
-
20:43
-
17:06
-
16:05
-
15:28
-
15:18
-
13:35
-
12:24
-
11:29
- 12 июня 2019
-
23:44
-
21:59
-
19:04
-
18:05
-
15:19
-
14:34
-
12:57
-
12:32
-
12:14
-
00:44
-
00:21
- 11 июня 2019
-
17:51
-
17:19
-
16:17
-
14:38
-
12:40
-
11:03
-
10:25
-
09:52
- 10 июня 2019
-
21:44
-
19:03
-
16:01