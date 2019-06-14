Bafik — о Dota Underlords: Valve опередили всех, и это важный шаг

Комментатор Алексей Bafik Бафадаров оценил новую игру Valve. В комментарии для студии StarLadder он отметил интерфейс, обновленные экономику и классовые перки.
«Valve опередили всех, и это важный шаг, но главное — работа и реагирование на отзывы пользователей.
Интерфейс оказался довольно приятным, как для беты. Интересная механика с вещами, переработана экономика в окончании раунда и некоторые классовые перки. Это движение в сторону разнообразия и какой-никакой стабильности. Пока не могу сказать, что-то конкретно не понравилось, впечатления только позитивные, надо играть и изучать!
Valve очень серьезно и внезапно ворвались, когда этого вообще никто не ждал. Это сильный ход в опережении всех конкурентов. Прибавьте сюда кросс-платформенность и получите сильнейший маркетинговый план. Меня они подкупают. Думаю, не только меня. Надеюсь, они так же бодро будут заниматься разработкой и постоянными обновлениями, ведь это главное для удержания пользователей и привлечения новых. Возлагаю большие надежды на этот проект, учитывая горький опыт „Артефакта“», — заключил Бафадаров.
Dota Underlords вышла в ночь с 13 на 14 июня. Бета-версия игры уже доступна владельцам Боевого пропуска The International 9. Позднее проект перейдет в стадию открытого тестирования. Подробней о нем можно прочитать здесь.
Компания планирует релиз на платформах PC, iOS и Android. Игра будет бесплатной Точная дата выхода не называется.
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