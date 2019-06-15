Разработчики Dota Underlords добавили в игру опцию переключения интерфейса

Компания Valve выпустила обновление проекта Dota Underlords. Студия добавила несколько новых функций, включая возможность переключения интерфейса на PC или мобильные устройства.



Список изменений Dota Underlords:

— Добавлена ​​новая опция переключения режима интерфейса: как PC или мобильных устройствах.

— Исправлена ошибка с отображением кнопок в конце матча.

— Улучшено отображение бесплатных юнитов в магазине.

— Доработано оформление панели настроек.

— Исправлена ошибка со слишком высоким отображением полоски здоровья.

— В настройках игры появился список горячих клавиш.

— В меню добавлены функции, позволяющие cкопировать коды групп, скрывать или отображать их, а для руководителя группы — включать или отключать код группы.

— Если в группе восемь или более игроков, новые участники становятся зрителями.

— Кнопка сложности ботов теперь скрыта для групп с восемью игроками.

— Удалены контуры персонажей на PC.

— Добавлен новый эффект для Альянса Друидов, который повышает рейтинг звезды.

— Улучшен дизайн магазина.



Полный список изменений можно найти на сайте разработчика.



Dota Underlords — игра компании Valve в стиле Dota Auto Chess. На момент написания новости в неё могут сыграть только владельцы боевого пропуска The International 2019. Через неделю доступ к проекту откроется всем желающим.