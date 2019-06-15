Разработчики Dota Underlords добавили в игру опцию переключения интерфейса

Компания Valve выпустила обновление проекта Dota Underlords. Студия добавила несколько новых функций, включая возможность переключения интерфейса на PC или мобильные устройства.
Список изменений Dota Underlords:
— Добавлена новая опция переключения режима интерфейса: как PC или мобильных устройствах.
— Исправлена ошибка с отображением кнопок в конце матча.
— Улучшено отображение бесплатных юнитов в магазине.
— Доработано оформление панели настроек.
— Исправлена ошибка со слишком высоким отображением полоски здоровья.
— В настройках игры появился список горячих клавиш.
— В меню добавлены функции, позволяющие cкопировать коды групп, скрывать или отображать их, а для руководителя группы — включать или отключать код группы.
— Если в группе восемь или более игроков, новые участники становятся зрителями.
— Кнопка сложности ботов теперь скрыта для групп с восемью игроками.
— Удалены контуры персонажей на PC.
— Добавлен новый эффект для Альянса Друидов, который повышает рейтинг звезды.
— Улучшен дизайн магазина.
Полный список изменений можно найти на сайте разработчика.
Dota Underlords — игра компании Valve в стиле Dota Auto Chess. На момент написания новости в неё могут сыграть только владельцы боевого пропуска The International 2019. Через неделю доступ к проекту откроется всем желающим.
- 15 июня 2019
-
13:47
-
12:35
- 14 июня 2019
-
22:10
-
18:07
-
14:28
-
14:08
-
12:35
-
00:25
- 13 июня 2019
-
22:37
-
20:43
-
17:06
-
16:05
-
15:28
-
15:18
-
13:35
-
12:24
-
11:29
- 12 июня 2019
-
23:44
-
21:59
-
19:04
-
18:05
-
15:19
-
14:34
-
12:57
-
12:32
-
12:14
-
00:44
-
00:21
- 11 июня 2019
-
17:51
-
17:19
-
16:17
-
14:38
-
12:40
-
11:03
-
10:25