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Разработчики Dota Underlords добавили в игру опцию переключения интерфейса

Разработчики Dota Underlords добавили в игру опцию переключения интерфейса
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Valve выпустила обновление проекта Dota Underlords. Студия добавила несколько новых функций, включая возможность переключения интерфейса на PC или мобильные устройства.

Список изменений Dota Underlords:
— Добавлена ​​новая опция переключения режима интерфейса: как PC или мобильных устройствах.
— Исправлена ошибка с отображением кнопок в конце матча.
— Улучшено отображение бесплатных юнитов в магазине.
— Доработано оформление панели настроек.
— Исправлена ошибка со слишком высоким отображением полоски здоровья.
— В настройках игры появился список горячих клавиш.
— В меню добавлены функции, позволяющие cкопировать коды групп, скрывать или отображать их, а для руководителя группы — включать или отключать код группы.
— Если в группе восемь или более игроков, новые участники становятся зрителями.
— Кнопка сложности ботов теперь скрыта для групп с восемью игроками.
— Удалены контуры персонажей на PC.
— Добавлен новый эффект для Альянса Друидов, который повышает рейтинг звезды.
— Улучшен дизайн магазина.

Полный список изменений можно найти на сайте разработчика.

Dota Underlords — игра компании Valve в стиле Dota Auto Chess. На момент написания новости в неё могут сыграть только владельцы боевого пропуска The International 2019. Через неделю доступ к проекту откроется всем желающим.

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