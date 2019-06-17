Евгений Савин: вы говорите, в большом футболе пипец, посмотрите на кибер

Ведущий YouTube-канала «Красава» Евгений Савин раскритиковал организаторов киберспортивного турнира Moscow Cyber Cup за подход к проведению мероприятия и расрату бюджетных средств.

В публикации он также отметил «картавого братишку блогера» (Никиту Ковальчука), который работал на турнире в качестве ведущего.

«Увы, «братишка блогер» заработал в несколько раз меньше. Отработав 14 часов на площадке. Но я рад, что ты рад за меня», — ответил Ковальчук.

Ранее он писал, что договорился с организаторами о работе за три месяца до проведения соревнований. На тот момент он не знал подробностей о мероприятии.

«Я выводы сделал. Менеджмент мой также получил соответствующие указания. Организация была слабая», — отметил Ковальчук в «Твиттере».

Чемпионат Moscow Cyber Cup состоялся 15 июня. На киберспортивные соревнования из бюджета выделили более 30 млн рублей. Подробнее о расходах на турнир можно прочитать в нашем материале.