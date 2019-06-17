Президент ФКС: проведением мероприятия занимались недобросовестные подрядчики

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит оценил работу организаторов Moscow Cyber Cup. В заявлении он назвал подрядчиков «недобросовестными», а саму ситуацию «вопиющей некомпетентностью». Смит также подверг сомнению целесообразность выбора «ЦСКА Арены». По его словам, площадка больше подходит для крупных турниров по Dota 2. Чемпионат по FIFA 19 можно было организовать «в более подходящем месте».

«ФКС России, безусловно, верит в необходимость диалога между киберспортом и государством. Это одна из причин, почему наша общественная организация работала над получением официальной аккредитации в Министерстве спорта России. Мы проводим официальные соревнования, включённые в Единый календарный план минспорта, занимаемся развитием отрасли в нашей стране в течение 20 лет.



У киберспортивных событий есть своя специфика, к сожалению, не все организаторы развлекательных мероприятий понимают это, переоценивая свои возможности.

Если говорить о конкретном турнире – Moscow Cyber Cup по FIFA: очень жаль, что проведением мероприятия занимались недобросовестные подрядчики. Это вопиющий случай некомпетентности, а озвученные в СМИ колоссальные суммы поражают.

Также мне кажется странным выбор столь масштабной площадки проведения – «ЦСКА Арена». Интерес к интерактивному футболу растёт, но всё же такая площадка больше подходит для крупного турнира по Dota 2 – самой популярной в России киберспортивной игре. Есть множество более компактных и подходящих мест для проведения турнира по FIFA. К примеру, 19 мая прошёл Кубок России по интерактивному футболу – Российский футбольный союз проводил его совместно с нами в Yota Arena», — заключил Смит.

В ФКС ещё раз подчеркнули, что учреждение не имеет никакого отношения к организации Moscow Cyber Cup. Федерация предлагала свою помощь, однако от неё отказались, заявил автор телеграм-канала «Штаны на киберлямках» Роман Чернявский.

Moscow Cyber Cup прошёл 15 июня. На мероприятие обратили внимание после того, как очевидцы рассказали о пустующем зале на «ЦСКА Арене» и затратах из из госбюджета. Они превышают 30 млн рублей.