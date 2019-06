Gambit Esports сыграет с Team Liquid в стартовом матче EPICENTER Major

Организаторы EPICENTER Major опубликовали результаты жеребьёвки команд и расписание матчей.

В группу А попали Team Secret, Fnatic, paiN Gaming и Royal Never Give Up. В группе B оказались Evil Geniuses, Team Liquid, Infamous Gaming и Gambit Esports.



В группу С посеяли Virtus.pro, Alliance, Forward Gaming и Vici Gaming. В группу D поместили PSG.LGD, OG, Ninjas in Pyjamas и TNC Predator.

Групповой этап начнётся 22 июня. В течение дня организаторы планируют проводить по четыре серии best of 3 (до двух побед). Старт намечен на 13:00 мск. Первые пары:

Team Secret — paiN Gaming;

Fnatic — Royal Never Give up;

Gambit Esports — Team Liquid;

Infamous — Evil Geniuses.

Последующие пары будут играть в 16:00 и 19:00 мск. 23 июня основные матчи пройдут в группах C и D. Серии также стартуют в 13:00 мск.

Virtus.pro — Alliance;

Forward Gaming — Vici Gaming;

PSG.LGD — Ninjas in Pyjamas;

TNC Predator — OG.

По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку, остальные — в нижнюю. Матчи плей-офф начнутся 24 июня.

EPICENTER Major проходит в Москве. Часть игр покажут в студийном формате, часть — на «ЦСКА Арене». 16 команд сразятся за призовой фонд в $ 1 млн и 15 тыс. очков DPC.