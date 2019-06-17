Второе дополнение для «Гвинта» посвятят бандам Новиграда
Компания CD Projekt RED представила второе дополнение для карточной игры «Гвинт: Ведьмак». Оно будет называться «Новиград».
Разработчики добавят новую фракцию Синдикат, пять лидеров, 90 карт и игровую механику. Релиз состоится 28 июня.
Предзаказать дополнение можно уже сейчас. В обычный набор за 999 рублей входят 15 бочек с картами и премиальная рубашка «Вечного огня». За 1899 рублей пользователи получат 20 бочек и премиальную рубашку «Призрачного огня».
В марте для «Гвинта» вышло первое дополнение — «Алое проклятие». Основной темой стали вампиры.
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