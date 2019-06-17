Ceb отдаст весь свой заработок с EPICENTER Major в благотворительный фонд

Оффлэйнер OG Себастьян Ceb Дебс направит свою долю призовых с EPICENTER Major на благотворительность. Название фонда и сумму назовут после турнира. Об этом объявил менеджмент клуба на странице во «ВКонтакте».

«Кроме того, мы оштрафовали его на сумму, эквивалентную месячной зарплате. Под страхом более строгого наказания он также заверил, что подобная ситуация впредь никогда не повторится», — говорится в публикации.

В клубе считают, что подобные меры поставят точку в расистском скандале с участием Дебса. Сейчас организация обсуждает с Virtus.pro возможность проведения товарищеского шоу-матча на мэйджоре в Москве.

Себастьян Дебс оказался в центре скандала после публикации на форуме Reddit скриншотов из рейтингового матча. Французский киберспортсмен неоднократно оскорблял российских игроков. Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин обратился к Valve с просьбой вмешаться в ситуацию. В противном случае он намеревался отказаться от участия на турнире в Москве.

Позднее стороны пришли к соглашению. На The International 9 компания Valve пообещала встретиться с игроками и разработать правила для подобных ситуаций.

EPICENTER Major состоится 22–30 июня. На чемпионат приедут 16 команд. Призовой фонд составит 1 миллион долларов и 15 тыс. очков DPC.