В Dota Underlords вышел балансный патч. Разработчики ослабили Drow Ranger

В Dota Underlords от Valve вышел балансный патч. Изменениям подверглись Drow Ranger, альянс Охотников и несколько других персонажей.

Drow Ranger

Аура даёт +10/20/30 скорости атаки союзникам в радиусе 1 клетки;



Охотники

Шанс дополнительной атаки увеличен с 15%/25% до 20%/35%;

Количество дополнительных атак уменьшено с 2 до 1;



Black King Bar

Даёт 7 секунд сопротивления магии после того, как первый противник получит 100% маны;



Omniknight

Урон/восстановление здоровья от Purification увеличено с 200/30/400 до 200/400/600;



Abaddon

Урон/ поглощение урона от Aphotic Shield увеличен с 100/150/200 до 100/300/500;



Ogre Magi

Бафф на себя то Bloodlust усилен с 30/50/70 до 35/55/75.



Общие изменения:

Атаки с критическим уроном больше не промахиваются;

Убийцы теперь не могут стать целью один фрейм после прыжка;

Битвы за предметы были изменены, награды стали более стабильные.

Dota Underlords — это игра от Valve в жанре AutoChess. Она находится в стадии закрытого тестирования. Скачать ее могут владельцы Боевого Пропуска The International 9.