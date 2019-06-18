В Dota Underlords вышел балансный патч. Разработчики ослабили Drow Ranger

В Dota Underlords от Valve вышел балансный патч. Изменениям подверглись Drow Ranger, альянс Охотников и несколько других персонажей.
Drow Ranger
Аура даёт +10/20/30 скорости атаки союзникам в радиусе 1 клетки;
Охотники
Шанс дополнительной атаки увеличен с 15%/25% до 20%/35%;
Количество дополнительных атак уменьшено с 2 до 1;
Black King Bar
Даёт 7 секунд сопротивления магии после того, как первый противник получит 100% маны;
Omniknight
Урон/восстановление здоровья от Purification увеличено с 200/30/400 до 200/400/600;
Abaddon
Урон/ поглощение урона от Aphotic Shield увеличен с 100/150/200 до 100/300/500;
Ogre Magi
Бафф на себя то Bloodlust усилен с 30/50/70 до 35/55/75.
Общие изменения:
Атаки с критическим уроном больше не промахиваются;
Убийцы теперь не могут стать целью один фрейм после прыжка;
Битвы за предметы были изменены, награды стали более стабильные.
Dota Underlords — это игра от Valve в жанре AutoChess. Она находится в стадии закрытого тестирования. Скачать ее могут владельцы Боевого Пропуска The International 9.
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