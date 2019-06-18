Александр Полинский покинул пост гендиректора Дирекции зрелищных мероприятий

Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Александр Полинский объявил об уходе в отставку. Соответствующую информацию опубликовало агентство «РИА Новости». Причины ухода не называются.
Этим утром Полинский дал комментарий изданию «Спорт-экспресс», в котором заявил, что стоимость мероприятия была адекватной. Также он назвал информацию о сокращении призового фонда неверной и заявил, что участникам будет выплачен обещанный 1 млн рублей.
Напомним, что 15 июня завершился скандальный киберспортивный турнир Moscow Cyber Cup 2019 по FIFA 19, организатором которого выступила Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий. Бюджет мероприятия составил 37,5 млн рублей. При этом число посетителей составило не более 10 человек, а среднее количество зрителей на трансляциях — 86. Более подробную информацию о мероприятии можно найти здесь.
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