Кирилл Boombl4 Михайлов: я буду рад играть с Zeus столько, сколько возможно

Новый игрок команды Natus Vincere по CS:GO Кирилл Boombl4 Михайлов рассказал об опыте в новом для него составе. Он заявил, что ему комфортнее играть в новом коллективе.



«В Winstrike у нас было всё более структурировано благодаря работе pipsoN (бывшего тренера. — Прим. «Чемпионата) и Johnta. В NAVI все больше зависит от личного скилла, так как ребята на голову сильнее. Конечно, у нас есть раунды и разобранные вещи, но мы разыгрываем больше от личного скилла. Мне так удобнее, потому что я игрок, который много общается во время матча и действует от коммуникации.

Я пришел, чтобы набраться опыта от лучших игроков в СНГ и от лучшего лидера в регионе. Дальнейшая роль капитана? Звучит заманчиво. Наверное, хотелось бы, но я буду рад играть с Даней столько, сколько будет возможно. Пока он сам не решит уйти. В любом случае я буду готов к этому, если будет нужно», — сказал Михайлов в интервью Cybersport.ru.



Кирилл Boombl4 Михайлов известен своей игрой за такие команды, как Quantum Bellator Fire и Winstrike. Он перешёл в Natus Vincere в конце мая 2019 года вместо Иоанна Edward Сухарева. Среди достижений киберспортсмена — 5–8-е место на ELEAGUE Major: Boston 2018, 15–16-е на FACEIT Major: London 2018 и ряд призовых мест на других соревнованиях.