Counter-Strike исполнилось 20 лет. Как игра изменила вашу жизнь?

Сегодня, 19 июня, легендарной серии шутеров Counter-Strike исполнилось 20 лет. Valve по этому случаю выпустила патч для CS:GO. Изменения баланса в англоязычном интернете встречали не хуже, чем добавление ретроверсии Dust2. Такой вот у всех праздник.

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