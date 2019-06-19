Counter-Strike исполнилось 20 лет. Как игра изменила вашу жизнь?
Сегодня, 19 июня, легендарной серии шутеров Counter-Strike исполнилось 20 лет. Valve по этому случаю выпустила патч для CS:GO. Изменения баланса в англоязычном интернете встречали не хуже, чем добавление ретроверсии Dust2. Такой вот у всех праздник.
Нам интересно почитать ваши истории про то, как Counter-Strike изменила или повлияла на вашу жизнь. Присылайте свои тексты с пометкой «20 лет CS» с указанием имени (или ника, если хотите) на почту g.e.yadvidchuk@gmail.com.
Мы отберём лучшие и опубликуем у нас на сайте.
Как будто это было вчера. Counter-Strike исполнилось 19 лет
Вспоминаем самые ламповые, значимые и легендарные моменты из игры нашего детства.
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