Electronic: мы перестраиваем Boombl4, чтобы он концентрировался на своей игре

Игрок Natus Vincere Денис electronic Шарипов оценил прогресс и адаптацию Кирилла Boombl4 Михайлова. В интервью Cybersport.ru он также объяснил необходимость перемен в составе.

Об игре с Boombl4



«Он говорит коллы, поскольку привык это делать. Но мы перестраиваем его, чтобы он старался меньше говорить какие-то глобальные вещи, а больше концентрировался на своей игре, на своей роли. Он с этим справляется всё лучше и лучше, прогрессирует с каждым днем. Я думаю, что он ещё заявит о себе».



Об уходе Edward



«Я понимал, что перемены наступят, если мы не будем играть на должном уровне. Нашей целью всегда было стать лучшей командой мира. В определённый момент мы будто достигли своего потолка и не могли пойти дальше. Из-за поражений наша командная уверенность стала уменьшаться. Нам нужна была новая кровь. И так совпало, что пришлось убрать именно Ваню».

Кирилл Boombl4 Михайлов присоединился к Na'Vi в конце мая 2019-го. В составе он заменил Иоанна Edward Сухарева, которого отправили в аренду на три месяца в Winstrike Team.