Electronic: мы перестраиваем Boombl4, чтобы он концентрировался на своей игре

Игрок Natus Vincere Денис electronic Шарипов оценил прогресс и адаптацию Кирилла Boombl4 Михайлова. В интервью Cybersport.ru он также объяснил необходимость перемен в составе.
Об игре с Boombl4
«Он говорит коллы, поскольку привык это делать. Но мы перестраиваем его, чтобы он старался меньше говорить какие-то глобальные вещи, а больше концентрировался на своей игре, на своей роли. Он с этим справляется всё лучше и лучше, прогрессирует с каждым днем. Я думаю, что он ещё заявит о себе».
Об уходе Edward
«Я понимал, что перемены наступят, если мы не будем играть на должном уровне. Нашей целью всегда было стать лучшей командой мира. В определённый момент мы будто достигли своего потолка и не могли пойти дальше. Из-за поражений наша командная уверенность стала уменьшаться. Нам нужна была новая кровь. И так совпало, что пришлось убрать именно Ваню».
Кирилл Boombl4 Михайлов присоединился к Na'Vi в конце мая 2019-го. В составе он заменил Иоанна Edward Сухарева, которого отправили в аренду на три месяца в Winstrike Team.
- 19 июня 2019
-
13:44
-
12:26
-
11:59
- 18 июня 2019
-
21:36
-
16:22
-
15:52
-
15:31
-
13:39
-
11:08
-
06:02
-
04:10
- 17 июня 2019
-
20:04
-
19:31
-
17:50
-
16:27
-
14:08
-
13:07
- 16 июня 2019
-
22:49
-
17:32
-
14:32
-
13:33
- 15 июня 2019
-
19:56
-
16:17
-
15:17
-
13:47
-
12:35
- 14 июня 2019
-
22:10
-
18:07
-
14:28
-
14:08
-
12:35
-
00:25
- 13 июня 2019
-
22:37
-
20:43
-
17:06