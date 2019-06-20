Евгений Золотарёв: в следующем году мы должны 100% попасть на «Инт»

CEO киберспортивной организации Natus Vincere Евгений Золотарёв дал интервью порталу Cybersport.ru, в котором рассказал о целях для Dota-состава в предстоящем сезоне. Он рассчитывает на участие в The International 2019 и регулярные выступления на мэйджорах.



«В следующем году — 100% прямое попадание на «Инт», должны посетить два-три мэйджора. И желательно — топ-5-6 «Инта». Ничего нереального в этом не вижу. Слежу сейчас активно за теми же Alliance, которые полностью поменяли старых игроков, взяли новых — раньше нас месяцев на пять. Уже сейчас я вижу у них хорошие шансы пройти на «Инт» в следующем сезоне. Уверен, они уже реально будут бороться за призовые места.



В своих ребятах тоже вижу огромный потенциал. Сейчас сделали одну замену. По моему субъективному мнению, замена усилила команду. Атмосфера хорошая, никаких тёрок и внутренних конфликтов нет — остаётся только работать», — рассказал Золотарёв.



В апреле 2019 года Na’Vi заменила одного игрока. Вместо Евгения Chuvash Макарова организация подписала Бакыта Zayac Эмилжанова. С ним команда заняла 3-4-е место на Adrenaline Cyber League, уступив в полуфинале Virtus.pro со счётом 3:0.