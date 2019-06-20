Новый патч в Dota Underlords добавил в игру рейтинговую систему

В Dota Underlords вышло очередной обновление. Разработчики добавили рейтинговую систему. В игре доступны 8 рангов по 5 уровней в каждом.

Добавлена рейтинговая игра. Мы вводим её в качестве финальной проверки сети. После начала открытой беты все ранги сбросятся.

Игры с ботами: исправлена ошибка, при которой во время раундов не за предметы игра продолжалась только вручную.

Обводку существ можно включить в настройках.

Исправлена ошибка, из-за которой после окончания игры не отображался нанесённый урон.

Исправлена ошибка, при которой первый раунд игрался некорректно в клиенте после того, как вы сыграли матч с ботами.

Исправлена ошибка, когда Windranger и Keeper of the Light прерывали свою способность, если умерла цель.

Исправлена ошибка, когда у варда Venomancer вырастали ноги и он отправлялся к дружественной ауре.

Немного уменьшены иконки во время фазы подготовки, чтобы избежать наложений.

Исправлена ошибка, при которой выбор юнита на скамейке не работал надежно, если изменен дефолтный угол камеры.

Полоски здоровья теперь одинакового размера при любом разрешении экрана.

Исправлены проблемы ИИ с поиском пути при движении к дружественной ауре.

Dota Underlords — новая игра от Valve, основанная на кастомной карте AutoChess. К бета-тесту могут присоединиться владельцы Боевого пропуска TI9, а также их друзья, которые получили код доступа.