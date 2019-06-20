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Новый патч в Dota Underlords добавил в игру рейтинговую систему

Новый патч в Dota Underlords добавил в игру рейтинговую систему
Киберспорт 0

В Dota Underlords вышло очередной обновление. Разработчики добавили рейтинговую систему. В игре доступны 8 рангов по 5 уровней в каждом.

  • Добавлена рейтинговая игра. Мы вводим её в качестве финальной проверки сети. После начала открытой беты все ранги сбросятся.
  • Игры с ботами: исправлена ошибка, при которой во время раундов не за предметы игра продолжалась только вручную.
  • Обводку существ можно включить в настройках.
  • Исправлена ошибка, из-за которой после окончания игры не отображался нанесённый урон.
  • Исправлена ошибка, при которой первый раунд игрался некорректно в клиенте после того, как вы сыграли матч с ботами.
  • Исправлена ошибка, когда Windranger и Keeper of the Light прерывали свою способность, если умерла цель.
  • Исправлена ошибка, когда у варда Venomancer вырастали ноги и он отправлялся к дружественной ауре.
  • Немного уменьшены иконки во время фазы подготовки, чтобы избежать наложений.
  • Исправлена ошибка, при которой выбор юнита на скамейке не работал надежно, если изменен дефолтный угол камеры.
  • Полоски здоровья теперь одинакового размера при любом разрешении экрана.
  • Исправлены проблемы ИИ с поиском пути при движении к дружественной ауре.

Dota Underlords — новая игра от Valve, основанная на кастомной карте AutoChess. К бета-тесту могут присоединиться владельцы Боевого пропуска TI9, а также их друзья, которые получили код доступа.

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