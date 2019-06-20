Разработчики PUBG проведут соревнования среди национальных сборных

Студия PUBG Corp. анонсировала специальный чемпионат среди национальных сборных по PlayerUnknown’s Battlegrounds. Турнир под названием PUBG Nations Cup пройдёт с 9 по 11 августа в Сеуле (Южная Корея).



В соревнованиях смогут сразиться лучшие участники под флагом своей страны. Мероприятие состоится на Jangchung Arena перед стартом третьей фазы соревнований регулярного сезона. Игроки сразятся за призовой фонд в $ 500 тыс. Формат отборочных и самого турнира пока неизвестен.



Напомним, что в киберспорте аналогичная система соревнований используется в Overwatch. Ежегодно компания Blizzard проводит межнациональные соревнования Overwatch World Cup. Независимо от результатов участники получают равную долю призового фонда.