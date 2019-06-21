В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

Компания Valve выпустит в Dota Underlords боевой пропуск. Об этом сообщается на сайте игры. Дата его выхода пока не раскрывается.



Согласно описанию, его покупатели получат доступ к ряду косметических предметов, системе прокачки, новым ландшафтам и другим возможностям. Детали будут объявлены позже.



20 июня Dota Underlords вышла в открытый доступ. Игру также выпустили на мобильных платформах Android и iOS. Разработчики обещают игрокам сезонную смену предметов, героев, рейтинговые таблицы, проведение соревнований и многое другое. Подробности можно изучить здесь.

Dota Underlords вышла на Android и iOS