Создатели Auto Chess проведут турнир с призовым фондом в $ 1 млн

Студия Drodo совместно с Dragonest Network и ImbaTV организуют чемпионат по Auto Chess с призовым фондом в $ 1 млн. Соревнования пройдут в октябре 2019 года. Местом проведения станет Шанхай, Китай.

Часть игроков организаторы пригласят напрямую. Остальным участникам предстоит отбираться через региональные квалификации, которые стартуют в августе. Подробности объявят позднее.

Auto Chess впервые появилась на мобильных платформах iOS и Android. Игра вышла во втором квартале 2019 года. На выставке E3 создатели объявили о сотрудничестве с Epic Games. Версия для PC появится в Epic Games Store. Дата релиза неизвестна.