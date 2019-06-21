Создатели Auto Chess проведут турнир с призовым фондом в $ 1 млн
Студия Drodo совместно с Dragonest Network и ImbaTV организуют чемпионат по Auto Chess с призовым фондом в $ 1 млн. Соревнования пройдут в октябре 2019 года. Местом проведения станет Шанхай, Китай.
Часть игроков организаторы пригласят напрямую. Остальным участникам предстоит отбираться через региональные квалификации, которые стартуют в августе. Подробности объявят позднее.
Auto Chess впервые появилась на мобильных платформах iOS и Android. Игра вышла во втором квартале 2019 года. На выставке E3 создатели объявили о сотрудничестве с Epic Games. Версия для PC появится в Epic Games Store. Дата релиза неизвестна.
Auto Chess появится в Epic Games Store
- 21 июня 2019
-
13:11
-
00:30
- 20 июня 2019
-
21:39
-
19:20
-
15:54
-
15:05
-
12:40
-
08:30
-
07:40
-
07:06
-
06:59
- 19 июня 2019
-
22:03
-
21:16
-
20:44
-
13:44
-
12:26
-
11:59
- 18 июня 2019
-
21:36
-
16:22
-
15:52
-
15:31
-
13:39
-
11:08
-
06:02
-
04:10
- 17 июня 2019
-
20:04
-
19:31
-
17:50
-
16:27
-
14:08
-
13:07
- 16 июня 2019
-
22:49
-
17:32
-
14:32
-
13:33
Партнерский контент