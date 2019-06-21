Кучаев: Головин из меня одно время пытался сделать игрока в Dota 2, не сложилось

Полузащитник ПФК ЦСКА Константин Кучаев рассказал Cybersport.ru об увлечении соревновательными дисциплинами, о подходе Никиты Чернова к CS:GO и попытках Александра Головина научить его играть в Dota 2.

О лучшем игроке в CS:GO среди футболистов

«Одно время у нас был лучшим Никита Чернов. Суперпрофессионально подходил к игре: разучивал смоки, смотрел, кто как должен действовать. Я проще подхожу, просто играю в удовольствие. Мне кажется, мы все плюс-минус на одинаковом уровне играем».

О Dota 2 и Головине

«Мне сейчас интересно играть в PUBG, даже больше, чем в CS:GO. А в Dota 2 я пытался научиться. У нас Головин — любитель Dota 2, он и из меня одно время пытался сделать игрока, но как-то не сложилось. Мне лень разбираться, времени не хватает, чтобы часто заходить играть. Все забываешь, и поэтому играть становится неинтересно».

Константин Кучаев выступает за основной состав ПФК ЦСКА. В сезоне 2018/2019 он выходил на поле в трех матчах и не отличился результативными действиями.

В мае 2018 Кучаев получил травму передней крестообразной связки левого колена. В феврале 2019 он перенес операцию на мениске.