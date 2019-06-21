Vega Squadron выступит на отборочных The International 9 с заменой
Vega Squadron сыграет на отборочных The International 9 с заменой. Алексей j4 Липай не сможет принять участие в квалификации из-за проблем со здоровьем. Об этом клуб объявил на официальном сайте.
В начале июня у j4 появились проблемы со здоровьем. Мы взяли паузу в тренировках, чтобы он смог решить их. К сожалению, несмотря на это, он не сможет сыграть на квалификации The International, а потому временно уходит в инактив, — заявил спортивный директор Vega Squadron Георгий Фалеев.
Команда уже приступила к поиску нового саппорта пятой позиции. Имя игрока назовут ближе к старту квалификаций.
Алексей j4 Липай присоединился к Vega Squadron в июне 2019 года. Вместе с ним состав тренировался несколько недель.
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