Vega Squadron выступит на отборочных The International 9 с заменой

Vega Squadron сыграет на отборочных The International 9 с заменой. Алексей j4 Липай не сможет принять участие в квалификации из-за проблем со здоровьем. Об этом клуб объявил на официальном сайте.

В начале июня у j4 появились проблемы со здоровьем. Мы взяли паузу в тренировках, чтобы он смог решить их. К сожалению, несмотря на это, он не сможет сыграть на квалификации The International, а потому временно уходит в инактив, — заявил спортивный директор Vega Squadron Георгий Фалеев.

Команда уже приступила к поиску нового саппорта пятой позиции. Имя игрока назовут ближе к старту квалификаций.

Алексей j4 Липай присоединился к Vega Squadron в июне 2019 года. Вместе с ним состав тренировался несколько недель.