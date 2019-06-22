Team Secret выиграла первый матч на EPICENTER Major 2019
Team Secret обыграла paiN Gaming на групповой стадии турнира EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:0.
Первая карта
Вторая карта
Команда сыграет за выход в верхнюю сетку с победителем пары Fnatic против Royal Never Give Up. Встреча пройдёт 22 июня, начало в 16:00 мск.
Бразильская пятёрка встретится с проигравшим вышеупомянутой пары. Победитель поборется за второй слот в виннерах.
EPICENTER Major 2019 станет заключительным рейтинговым турниром регулярного сезона Dota Pro Circuit. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.
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Текстовая трансляция групповой стадии EPICENTER Major с результатами и видео. Смотрим по 4 матча сразу.
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