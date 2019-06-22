EG разгромила Infamous на EPICENTER Major 2019
Evil Geniuses разгромила коллектив Infamous на групповом этапе чемпионата EPICENTER Major 2019. Встреча окончилась со счётом 2:0.
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Во втором раунде EG сразится с лучшим из пары Team Liquid против Gambit Esports. Матч состоится 22 июня, начало в 16:30 мск. Infamous параллельно сыграют с проигравшим из той же пары.
Групповой этап EPICENTER Major 2019 завершится 23 июня. Основная стадия турнира пройдёт в «ЦСКА Арене». Участники разыграют между собой $ 1 млн и 15 тыс. очков Dota Pro Circuit.
Последний рывок Gambit на TI. Результаты и лучшие моменты EPICENTER Major
Текстовая трансляция групповой стадии EPICENTER Major с результатами и видео. Смотрим по 4 матча сразу.
Team Secret выиграла первый матч на EPICENTER Major 2019
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