Team Liquid прошла в верхнюю сетку плей-офф EPICENTER Major 2019
Team Liquid обыграла Evil Geniuses во втором раунде группового этапа EPICENTER Major 2019. Встреча завершилась со счётом 2:1.
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Европейский коллектив прошёл в виннера плей-офф. Команда сыграет с участником, занявшим второе место в группе D. В ней сразятся OG, PSG.LGD, NiP и TNC Predator.
EG предстоит сыграть с Gambit Esports. Победитель отправится в верхнюю сетку, а проигравший — в нижнюю. Встреча пройдёт 22 июня, начало в 20:15 мск.
EPICENTER Major 2019 станет последним турниром регулярного соревновательного сезона Dota Pro Circuit по Dota 2. Он завершится 30 июня. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.
Последний рывок Gambit на TI. LIVE первого игрового дня EPICENTER Major
Текстовая трансляция групповой стадии EPICENTER Major с результатами и видео. Смотрим по 4 матча сразу.
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