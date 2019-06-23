Virtus.pro уступила Alliance в стартовом матче EPICENTER Major
Virtus.pro потерпела поражение в стартовом матче EPICENTER Major. Команда из СНГ уступила Alliance со счетом 0:2.
Следующую встречу VP проведет с проигравшей командой из пары Forward Gaming — Vici Gaming. Победитель же поборется со шведами за выход в верхнюю сетку плей-офф.
Фото: liquipedia.net
Ознакомиться со статистикой и лучшими моментами матчей групповой стадии можно в нашем лайве.
EPICENTER Major завершится 30 июня. 16 команд разыграют призовой фонд в размере 1 млн долларов и 15 тыс. очков DPC.
Virtus.pro опять пытаются выиграть EPICENTER. LIVE второго дня турнира
Текстовая трансляция EPICENTER Major с хайлайтами и результатами. Смотрим по 4 матча группы С и D сразу.
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