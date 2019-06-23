Футболист «Спартака» подарил мяч киберспортсмену из Virtus.pro

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов встретился с игроком Virtus.pro Романом RAMZES666 Кушнаревым. Футболист подарил киберспортсмену брендированный мяч. В ответ клуб вручил Игнатову футболку RAMZES666.
Встреча состоялась после поражения Virtus.pro от Alliance в стартовом матче EPICENTER Major. Позднее команда из России переиграла Forward Gaming со счётом 2:0. Прямо сейчас VP и Alliance борются за выход в верхнюю сетку плей-офф.
Михаил Игнатов — давний поклонник Virtus.pro. Полузащитник «Спартака» решил встретиться и пообщаться с командой перед клубными сборами.
EPICENTER Major стал последним турниром сезона-2018/19. На чемпионате разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC. После него определятся 12 лучших команд рейтинговой таблицы. Они получат приглашения на чемпионат мира по Dota 2 — The International 9. Ещё шесть участников будут известны по итогам региональных квалификаций.
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