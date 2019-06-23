Virtus.pro сыграет с Team Secret в верхней сетке плей-офф EPICENTER Major
Virtus.pro победила Alliance в решающем матче групповой стадии за выход в верхнюю сетку плей-офф. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Фото: liquipedia.net
Соперником VP по плей-офф станет Team Secret. Матч стартует 24 июня в 11:00 мск. Alliance предстоит сразиться с Infamous в нижней сетке. Их игра запланирована на 25 июня (начало — в 17:00 мск).
Сетка плей-офф
Фото: liquipedia.net
Первый раунд игр в нижней сетке проходит до одной победы. Все остальные серии — до двух, гранд-финал — до трёх.
EPICENTER Major завершится 30 июня. Победитель получит $ 350 тыс. и 4950 очков DPC.
Virtus.pro опять пытаются выиграть EPICENTER. LIVE второго дня турнира
Текстовая трансляция EPICENTER Major с хайлайтами и результатами. Смотрим по 4 матча группы С и D сразу.
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