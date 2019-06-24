Стример Fortnite собрал около миллиона долларов на благотворительной трансляции

Организаторы GuardianCon собрали $ 3,7 млн на благотворительность (на $ 700 тыс. больше, чем планировалось). Деньги передадут детской больнице St. Jude в Мемфисе (США).
Большую часть этой суммы привлёк стример Бен Лупо. В сообществе Fortnite он известен как DrLupo. За 4,5 часа трансляции пользователи пожертвовали ему $ 920 тыс.
В его списке оказались не только обычные зрители, но и стримеры Сакиб Захид (Lirik) и Тайлер Блевинс (Ninja). Forbes также обратила внимание на компанию финансовых и страховых услуг State Farm.
Организаторы GuardianCon ежегодно проводят недельный благотворительный марафон. Каждая трансляция длится 4,5 часа. Участники заранее продумывают цели и испытания при достижении определённой суммы. Так, например, студия Bungie показала новое оружие для Destiny 2.
Основное мероприятие GuardianCon состоится 5-6 июля во Флориде, США.
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